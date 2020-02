BHP tem alta no lucro líquido a US$ 4,87 bi no semestre até dezembro

A BHP reportou lucro líquido de US$ 4,87 bilhões no semestre até dezembro de 2019, alta de 29% na comparação com igual período do ano anterior. A companhia australiana elevou seu dividendo, após preços altos do minério de ferro compensarem a fraqueza entre quase todas as demais commodities que ela produz.

Maior mineradora do mundo em valor de mercado, a BHP informou que seu lucro subjacente com operações continuadas avançou 29% na mesma comparação, a US$ 5,19 bilhões, quase em linha com a mediana de US$ 5,22 bilhões das estimativas compiladas pelo FactSet e o Wall Street Journal.

Os diretores da BHP declararam um dividendo interino de US$ 0,65 por ação, superior ao de US$ 0,55 de um ano antes.

Por outro lado, a companhia afirmou que o surto de coronavírus nas últimas semanas pesou sobre os preços do minério de ferro.

A BHP disse esperar que os preços do minério de ferro mostrem volatilidade, conforme a oferta se recupera nesse mercado. Além disso, comenta que a produção global de aço deve avançar “modestamente” em 2020. Fonte: Dow Jones Newswires.