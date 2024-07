BHP suspende operação de níquel na Austrália diante de excesso de oferta do metal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 15:04 Para compartilhar:

A mineradora anglo-australiana BHP anunciou que as operações da Nickel West e o projeto West Musgrave, na Austrália Ocidental, serão temporariamente suspensos a partir de outubro de 2024. A BHP pretende reavaliar a decisão da Nickel West até fevereiro de 2027, informou.

“A decisão de suspender temporariamente o níquel da Austrália Ocidental segue o excesso de oferta no mercado global de níquel. Os preços dos futuros do níquel para a próxima metade da década caíram acentuadamente, refletindo o forte crescimento da oferta alternativa de níquel de baixo custo”, argumentou a companhia em comunicado publicado nesta quinta-feira (11) em seu website.

Durante a suspensão temporária, a BHP continuará a apoiar a sua força de trabalho e as comunidades locais, segundo o documento. A mineradora informou que investirá aproximadamente US$ 300 milhões por ano após a conclusão de um período de transição para respaldar um possível reinício das operações na Austrália Ocidental.

O período de transição terá início em julho de 2024. As operações serão suspensas em outubro, com conclusão do processo de descontinuidade em dezembro de 2024. A empresa disse que suspenderá as operações de mineração e processamento na refinaria de níquel de Kwinana, na fundição de níquel de Kalgoorlie e nas operações de Mt Keith e Leinster e o desenvolvimento do projeto West Musgrave.

As minas serão colocadas em um estado de manutenção para garantir a segurança e integridade da infraestrutura relacionada. Para os funcionários na linha de frente das operações atingidas, a BHP informou que oferecerá outra função ou os empregados poderão escolher a demissão. Um fundo comunitário será criado para apoiar as comunidades locais durante a suspensão temporária, de acordo com o comunicado.