BHP registra recordes na produção de cobre e minério de ferro

A BHP divulgou em 17 de abril seu relatório operacional referente aos nove meses encerrados em 31 de março de 2025, com destaque para recordes de produção em cobre e minério de ferro, demonstrando resiliência diante de condições operacionais e de mercado desafiadoras.

A produção total de cobre atingiu 1,5 milhão de toneladas, um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do exercício anterior. O avanço foi impulsionado principalmente pela mina de Escondida, no Chile, que registrou aumento de 20% na produção, beneficiada por maior teor do minério, aumento da taxa de alimentação do concentrador e desempenho operacional consistente. As unidades de Spence e Copper South Australia também apresentaram bom desempenho. A meta para o ano fiscal permanece entre 1,845 e 2,045 milhões de toneladas, com expectativa de alcançar o topo desse intervalo em Escondida.

No segmento de minério de ferro, a produção alcançou 192,6 milhões de toneladas, ligeira alta de 1% em relação ao ano anterior. As operações da BHP na Austrália Ocidental mantiveram forte desempenho logístico, com volumes recordes no hub de Central Pilbara (South Flank e Mining Area C), apesar dos impactos provocados pelo ciclone tropical Zelia e pela tempestade Sean. A Samarco, operação conjunta no Brasil, teve produção de 4,4 milhões de toneladas — alta de 18% — e deve encerrar o ano no topo da faixa prevista (5 a 5,5 milhões de toneladas).

Na produção de carvão metalúrgico (BMA), o volume acumulado foi de 12,9 milhões de toneladas, queda de 26% frente ao mesmo período do exercício anterior, reflexo do clima severo em Queensland e de desafios geotécnicos em Broadmeadow. Ainda assim, o desempenho nos cortes a céu aberto foi positivo, sustentado pelo uso de estoques e aumento da produtividade dos caminhões.

A produção de níquel sofreu retração expressiva de 49%, totalizando 29,9 mil toneladas. Isso se deve à suspensão temporária das operações na Austrália Ocidental a partir de dezembro de 2024, sem previsão de retorno até fevereiro de 2027.

No campo da sustentabilidade, a BHP reafirmou seu compromisso de reduzir em pelo menos 30% as emissões operacionais de gases de efeito estufa até 2030 (em relação à linha de base de 2020). A empresa reconhece, contudo, que o ritmo de desenvolvimento de tecnologias de descarbonização — especialmente para substituição do diesel — tem sido mais lento do que o desejado.

Entre os principais projetos de crescimento, estão os estágios 1 e 2 do projeto de potássio Jansen, no Canadá, com 66% e 8% de avanço, respectivamente. Na divisão de cobre, a companhia está ampliando o concentrador de Los Colorados, em Escondida, o que deverá estender sua operação além de 2029 e adicionar cerca de 400 mil toneladas de produção incremental até 2031.

O CEO da BHP, Mike Henry, destacou: “O desempenho da BHP até o momento no exercício fiscal de 2025 demonstra a resiliência de nossos negócios, com nossas operações de cobre e minério de ferro alcançando recordes de produção de nove meses em meio a condições operacionais e de mercado desafiadoras.