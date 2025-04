BHP reafirma plano de US$ 13 bilhões no Chile com aumento global na demanda por cobre

Diante de uma projeção de aumento de 70% na demanda global por cobre até 2050, impulsionada pela transição energética e pela eletrificação da economia, a BHP reafirmou seu compromisso com um plano de investimento de US$ 13 bilhões no Chile. O anúncio foi feito pelo presidente da Escondida | BHP, Alejandro Tapia, durante o World Copper Summit, realizado pela CRU.

A Mina Escondida, localizada no deserto do Atacama, no norte do Chile, é uma das maiores minas de cobre do mundo em termos de produção. Operada pela BHP, que detém 57,5% de participação, em parceria com a Rio Tinto (30%) e a JECO Corp (12,5%), a mina desempenha papel estratégico tanto para a companhia quanto para a economia chilena.

Segundo Tapia, o Chile tem a oportunidade de se consolidar como protagonista nesse novo ciclo de crescimento do cobre, mas precisa agir com urgência para não perder sua posição de liderança. “Se as empresas cumprem os requisitos e os altos padrões ambientais, um projeto não deveria levar tempo excessivo para ser aprovado”, afirmou.

A BHP está pronta para executar um plano robusto de crescimento nas minas de Escondida, Spence e Cerro Colorado ao longo da próxima década. Somente em 2024, as operações chilenas da BHP contribuíram com cerca de US$ 9,4 bilhões para a economia do país — equivalente a quase 3% do PIB — por meio de impostos, royalties, investimentos sociais e geração de empregos.

Entre os destaques, está a otimização da planta de Laguna Seca (Escondida), com investimento de US$ 2,3 bilhões e processo de licenciamento ambiental já iniciado. Em Spence, a companhia planeja investir US$ 1,3 bilhão para estender a vida útil da operação até 2039. Já em Cerro Colorado, avalia-se uma possível reabertura a partir de 2028, com operação prevista por mais 20 anos.

“Este é um plano de crescimento sem precedentes, baseado em excelência operacional e nos mais altos padrões ambientais. As transformações que promovemos terão impactos positivos para a empresa, o país e as comunidades onde atuamos”, concluiu Tapia.