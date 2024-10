BHP produz 64,6 mi toneladas de minério de ferro no 1º trimestre, alta anual de 2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 19:40 Para compartilhar:

A mineradora anglo-australiana BHP registrou crescimento na produção de minério de ferro e cobre no primeiro trimestre fiscal de 2025, de acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira.

A produção de minério de ferro totalizou 64,6 milhões de toneladas, um crescimento de 2% ante o mesmo período de 2024, o que levou a companhia a reiterar sua projeção de produzir entre 255 milhões e 265,5 milhões de toneladas para o ano completo de 2025.

Na unidade Samarco, a produção cresceu 4%, para 1,3 milhão de toneladas. A produção aumentou devido à retomada antecipada da usina de pelotização nº 4, o que possibilitou a melhora do desempenho, disse a BHP.

A projeção de produção da unidade para o ano de 2025 permanece inalterada entre 5 e 5,5 milhões de toneladas, disse a companhia. A empresa espera que o segundo concentrador da Samarco entre em operação no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, o que aumentaria a capacidade de produção.

A empresa disse que a BHP Brasil, a Samarco e a Vale mantêm negociações com representantes no Brasil para buscar a liquidação das obrigações decorrentes do acordo, da reivindicação do Ministério Público Federal e outras reivindicações de entidades governamentais relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco em 2015. Essas negociações estão em andamento.

A BHP Group Limited e BHP Group, do Reino Unido, são réus em uma ação coletiva no Tribunal Superior Inglês. A audiência de responsabilidade pela ação coletiva terá início em 21 de outubro de 2024, informou a companhia.

Em relação à produção de cobre, houve aumento de 4% na mesma base de comparação, para 476.300 toneladas.