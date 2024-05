BHP pede extensão das negociações sobre aquisição da Anglo American

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 7:00 Para compartilhar:

A mineradora australiana BHP pediu nesta quarta-feira (29) uma prorrogação do prazo de negociação para aquisição da rival Anglo American. No dia 22, a Anglo American rejeitou uma terceira oferta de compra não solicitada da BHP, no valor de 39,24 bilhões de libras (US$ 49,87 bilhões). Na mesma ocasião, o Conselho de Administração da Anglo American estipulou que a BHP teria até esta quarta para apresentar uma nova oferta ou desistir oficialmente da transação. A mineradora australiana informou que, além de ter mantido a oferta de troca de ações para assumir o controle da rival, fez uma série de mudanças na estrutura do acordo de aquisição. Fonte: Dow Jones Newswires.