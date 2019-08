BHP eleva lucro subjacente em 2% no ano fiscal, mas resultado decepciona

A anglo-australiana BHP, maior mineradora do mundo em valor de mercado, divulgou que teve lucro líquido subjacente de US$ 9,12 bilhões no ano fiscal encerrado em junho, 2% maior do que o ganho do ano anterior. O resultado, porém, ficou abaixo da previsão de lucro de US$ 9,78 bilhões de nove analistas consultados pelo Wall Street Journal.

A receita anual da BHP totalizou US$ 45,14 bilhões, inalterado em relação à do ano anterior mas acima da projeção do mercado, de US$ 45,03 bilhões.

Na Bolsa de Sydney, a ação da BHP fechou em leve alta de 0,14% nesta terça-feira. Em Londres, o papel da empresa tinha queda de 1,4% por volta das 5h05 (de Brasília). Com informações da Dow Jones Newswires.