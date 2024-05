BHP desiste de fazer nova proposta para comprar Anglo American, após negociações sem sucesso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 13:13 Para compartilhar:

A BHP informou que não vai fazer uma oferta maior para a comprar a Anglo American, após as semanas de negociações entre as mineradores não resultarem em um acordo.

O CEO da BHP, Mike Henry, disse que sua empresa não obteve acesso às informações da Anglo American que seriam necessárias para endereçar os riscos que preocupam a rival, a despeito de “inúmeros pedidos”. “Não conseguimos chegar a um acordo com a Anglo American sobre visões específicas a respeito dos riscos regulatórios e custos da África do Sul”, revelou, em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 29.

No total, a BHP fez três propostas, enviadas nos dias 16 de abril, 7 de maio e 20 de maio, de acordo com a nota. A mineradora informou que a Anglo American rejeitou a última oferta no dia 22 de maio.

“A BHP está desapontada com o fato de o Conselho da Anglo American ter decidido não continuar as negociações com a BHP para resolver suas preocupações com relação à implementação da proposta revisada”, afirmou, no comunicado, dizendo acreditar que havia um caminho viável para tratar das questões.