BHP amplia lucro no 1º semestre fiscal e supera expectativas

A BHP, maior mineradora do mundo em valor de mercado, divulgou que teve lucro líquido de US$ 9,44 bilhões em seu primeiro semestre fiscal (os seis meses até dezembro de 2021), bem maior do que o ganho de US$ 3,88 bilhões apurado em igual período do ano anterior.

No semestre, a pandemia de covid-19 teve um efeito negativo de US$ 223 milhões no resultado, menor do que o de um ano antes. A BHP considera exigir que seus funcionários tomem uma terceira dose de vacina contra a doença para ter acesso às suas instalações.

O lucro subjacente das operações totais da empresa anglo-australiana subiu 77% na mesma comparação, a US$ 10,69 bilhões. O valor superou a projeção de 14 analistas consultados pela Vuma, de US$ 9,62 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Saiba mais