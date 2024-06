BH vai sediar 15º Concred com 5 mil líderes cooperativistas

Coluna do Mazzini 13/06/2024 - 18:49 Para compartilhar:

Belo Horizonte será sede do 15ª Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito o famoso Concred – maior evento do setor de cooperativismo financeiro na América Latina. A agenda vai reunir mais de 5 mil participantes de todos os Estados, 70% do público líderes cooperativistas. O anfitrião será Moacir Krambeck, presidente da Confebras, com a presença do governador Romeu Zema.

Zema é um dos principais entusiastas deste modelo de negócio no País, que hoje conta com 778 cooperativas singulares em 3.080 municípios (55,3% das cidades), com mais de 9 mil postos de atendimento e 100 mil empregos diretos. Em Minas, o setor representa mais de 20% das cooperativas financeiras, com 2,3 milhões de cooperados.