BH: Fuad lidera com 52,4% contra 46,4% de Engler, diz Atlas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 16:30

O prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) registrou 52,4% das intenções de voto contra 46,4% de Bruno Engler (PL) em pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 22, para o segundo turno da eleição pela prefeitura de Belo Horizonte.

Entre os entrevistados, 1,1% pretendem votar em branco ou anular o voto em 27 de outubro, enquanto 0,1% estão indecisos. Quando considerados os votos válidos — que excluem essas respostas –, são 53,1% para o incumbente, e 46,9% para Engler.

Esta foi a primeira projeção do instituto no segundo turno ne capital mineira. Depois de liderar a primeira votação, o candidato do PL angariou o apoio do governador Romeu Zema (Novo) e recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para um comício na cidade.

Fuad, por outro lado, fez novas sinalizações ao centro e ganhou apoios no campo da esquerda, que ampliaram seu arco de alianças em busca de uma virada no embate definitivo.

A AtlasIntel entrevistou 1.602 eleitores de Belo Horizonte por meio do recrutamento digital entre os dias 15 e 20 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código MG-05761/2024.