Bebê de um ano morre afogado em banheira

Um bebê de 1 ano e 2 meses morreu afogado em uma banheira, dentro de casa, em Belo Horizonte. Felipe Eugênio Silva Souza estava em casa com a babá e, de acordo, com a Polícia Militar, ele entrou no banheiro e caiu na banheira enquanto ela preparava a comida. O enterro do corpo da criança aconteceu nesta quarta-feira (4). As informações são do G1.

Ao chegar ao banheiro, a babá encontrou o menino desacordado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, tentou reanimar o bebê diversas vezes, mas Felipe não resistiu.

A babá, que não teve a identidade revelada, foi ouvida pelos policiais nesta quarta-feira (4). A Polícia Civil informou que um procedimento para investigar a morta da criança foi instaurado.