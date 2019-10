BGS, maior feira de games da al, abre hoje para o público

Maior feira de games da América Latina e o terceiro maior evento do setor no mundo em termos de público, a Brasil Game Show (BGS) abre nesta quinta-feira, 10, as portas de sua 12.ª edição ao público em geral – nesta quarta-feira, 9, o primeiro dia de feira foi dedicado para imprensa e convidados. Realizada no Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista, a BGS espera receber mais de 300 mil pessoas até domingo.

Entre os destaques da feira neste ano está a presença de um estande da Nintendo, que passou algumas temporadas fora do evento. Sony e Microsoft, suas rivais nos consoles, também estarão presentes com jogos recém-lançados ou previstos para chegar ao mercado em breve.

Convidados internacionais como John Romero (criador de Doom), Hidetaka Miyazaki (da série Dark Souls) e Charles Martinet (dublador do encanador Mario) também vão comparecer à feira. Há ainda campeonatos de cosplay e de desenvolvimento de jogos.

Para quem quiser ir à feira, será preciso desembolsar R$ 130 no ingresso de meia-entrada – válido também para quem fizer a doação de 1 kg de alimento perecível. Há entradas para quinta, sexta e domingo – os passes para sábado estão esgotados.

