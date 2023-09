Bezzecchi vence etapa da Índia da MotoGP; 2º, Martin deixa distância para Bagnaia em 13 pontos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2023 - 8:18 Compartilhe

A disputa pelo campeonato mundial da MotoGP está mais aberta do que nunca após a etapa da Índia, no Circuito Internacional de Buddh, realizada na manhã deste domingo. Com um ótimo ritmo, Marco Bezzecchi foi o vencedor da prova, com Jorge Martín colado na segunda posição. No momento em que era P2, o líder do campeonato, Francesco Bagnaia, caiu da moto e abandonou a prova, o que deixa a briga pelo campeonato muito embolada.

Fabio Quartararo, campeão mundial de 2021, voltou a ocupar um pódio da MotoGP nesta etapa, ficando com a terceira posição, com direito a uma disputa emocionante pela P2 na última volta. Quarto no campeonato, Brad Binder terminou a corrida em quarto. Joan Mir conseguiu seu primeiro top 5 neste domingo. Johann Zarco, Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Marc Márquez e Raul Fernandez completaram o top 10.

Sem pontuar neste domingo, após o erro no fim da prova, Peco Bagnaia permanece com 292 pontos. Martin chega a 279, diminuindo a diferença para apenas 23 pontos. Marco Bezzecchi vem em terceiro, com 248, 44 atrás do líder e a 31 do vice-líder. Binder chega a 192 pontos, na quarta colocação do campeonato. A Ducati lidera o campeonato de construtores, com 453 pontos, seguido pela KTM, que tem 253.

“Estou muito feliz, foi uma corrida difícil, muito longa. Ontem na sprint eu fui acertado por Luca Marini logo na largada e me compliquei, mas hoje consegui a vingança na corrida. Sumi, mantive meu ritmo e consegui um resultado fantástico”, afirmou Bezzecchi após a vitória.

Os três líderes do campeonato disputaram a liderança desde a largada. Martin e Bagnaia saíram na frente do pole Bezzecchi, que retomou a ponta antes mesmo do fim da primeira volta. Líder e vice-líder, respectivamente, Bagnaia e Martin alteraram a P2 em algumas oportunidades ao longo da corrida.

Sem conseguir se impor desde o acidente na Catalunha, Peco Bagnaia ultrapassou Martin a oito voltas do fim e logo depois exagerou na frenagem e sofreu um grande tombo, abandonando a corrida. No ano passado, o italiano campeão mundial também havia abandonado na etapa da Índia. A frustração de Bagnaia e do boxe da Ducati ficaram evidentes. Apesar da queda brusca, Bagnaia não se lesionou.

Na última volta, o francês Quartararo travou uma batalha espetacular com Martin pela P2. Os dois chegaram a inverter posições e o espanhol da Pramac se defendeu como pôde até o fim.

Jorge Martin apareceu com o macacão aberto na reta final da corrida e precisou dar um jeito de fechar a roupa em movimento. Na disputa com Quartararo na última volta, o espanhol também excedeu os limites de pista após um erro. Martin terminou a prova se sentindo mal fisicamente e foi direto para os boxes. Dentro do quarto fechado, o piloto da Pramac seguiu recebendo atendimento médico.

Confira o resultado da etapa da Índia da MotoGP:

1º. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46), em 36min59s157

2º. Jorge Marti­n (ESP/Ducati-Pramac), a 8s649

3º. Fabio Quartararo(FRA/Yamaha), a 8s855

4º. Brad Binder (RSA/KTM), a 12s643

5º. Joan Mir (ESP/Honda), 13s214

6º. Johann Zarco (FRA/Pramac-Ducati), a 14s673

7º. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 16s946

8º. Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 17s191





9º. Marc Márquez (ESP/Honda), a 19s118

10º. Raul Fernández(ESP/Aprilia-RNF), a 26s504

11º. Takaaki Nakagami (JAP/LCR-Honda), a 28s521

12º. Miguel Oliveira (POR/Aprilia-RNF), a 29s088

13º. Pol Espargaró (ESP/GasGas-KTM), a 29s728

14º. Jack Miller (AUS/KTM), a 31s324

15º. Stefan Bradl (ALE/Honda), 35s782

16º. Michele Pirro (ITA/Ducati), 49s242

Não terminaram a corrida – Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini-Ducati), Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) e Augusto Fernández (ESP/GasGas-KTM).

