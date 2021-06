Bezos, Musk e outros bilionários se livraram do imposto de renda nos EUA

Em meio ao debate internacional sobre o aumento dos impostos sobre empresas, uma reportagem investigativa da organização independente ProPublica revelou nesta terça-feira (8) que vários milionários e bilionários conseguiram se livrar completamente do imposto de renda durante anos nos Estados Unidos.

De acordo com o grupo sediado em Nova York que afirma em seu site buscar “denunciar abusos de poder e traições da confiança pública”, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, não pagou nenhum imposto federal entre 2007 e 2011, e Elon Musk, o criador da Tesla, livrou-se das taxas em 2018.

Ambos estão no topo da lista das pessoas mais ricas do mundo.

Os empresários Michael Bloomberg, Carl Icahn e o investidor George Soros também conseguiram evitar o pagamento de impostos federais por alguns anos, segundo a ProPublica.

Para chegar a essas conclusões, a organização afirma que acessou milhares de declarações de impostos de norte-americanos ricos para o IRS, o serviço de receita do governo federal, abrangendo um período de mais de 15 anos.

Os dados “jogam por terra o mito fundamental do sistema tributário americano: que todos pagam sua parte justa e os americanos mais ricos pagam mais”, afirmam os autores.

“As pessoas mais ricas do país, que obtiveram enormes lucros durante a pandemia, não pagaram sua parte justa”, reagiu o presidente democrata do Comitê de Finanças do Senado, Ron Wyden, nesta terça.

Questionados pela AFP, as equipes de Bezos, Musk, Bloomberg, Icahn e Soros ainda não responderam.

Mas em resposta à ProPublica, um porta-voz de Soros evocou perdas de investimento de 2016 a 2018 para justificar a ausência de impostos federais.

A ProPublica também apresentou a “taxa efetiva de imposto”, que mede a carga tributária paga por cada um em comparação com o crescimento de sua riqueza.

A relação mostra, por exemplo, que o investidor Warren Buffet pagou 0,10% entre 2014 e 2018.

Veja também