Bezerra: reforma administrativa deve vir na próxima semana

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), disse que o governo deverá apresentar a reforma administrativa apenas na próxima semana.

Ele afirmou ainda que o governo espera que todas as propostas enviadas, incluindo a reforma administrativa, sejam aprovadas até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Para a PEC Emergencial, os líderes do governo vão trabalhar para a aprovação até o fim deste ano. “A PEC Emergencial pode abrir espaço para investimento já no próximo ano”, completou.

Bezerra informou que a relatoria das PECs será decidida nesta tarde, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Questionado sobre se os senadores apresentaram resistências em relação aos projetos, o senador citou a fusão de pequenos municípios como um ponto que vem sendo “comentado”. “O governo definiu que cada município tem que ter pelo menos 10% de arrecadação própria”, completou.