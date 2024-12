Beyoncé teria persuadido Jay-Z a fazer aparição pública após caso de abuso de menor, afirma jornal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2024 - 15:19 Para compartilhar:

Jay-Z causou estranhamento no público ao comparecer à première do longa da Disney ‘Mufasa: O Rei Leão’, ocorrida na última segunda-feira, 10, poucos dias após o rapper ter sido formalmente acusado de estuprar uma jovem de 13 anos, em 2000. O cantor esteve ao lado da esposa, Beyoncé, e da filha Blue Ivy, que dublam personagens da produção.

Segundo o jornal Daily Mail, fontes teriam informado que a presença do artista não se deu apenas para prestigiar o trabalho das duas, mas que ele teria sido “forçado” pela cantora a fazer a aparição pública.

+Em meio a polêmica, Beyoncé e Jay-Z marcam presença em première com a filha, Blue Ivy

+Iza conhece Beyoncé na festa de estreia de ‘Mufasa: O Rei Leão’ nos EUA

Ainda de acordo com publicação no tabloide britânico, a cantora está tão determinada a manter a família unida que teria, inclusive, contratado um administrador de crise para ajudar os astros da música a manterem suas imagens.

Jay-Z pisou no tapete vermelho menos de 24 depois do mundo tomar conhecimento do caso de abuso sexual cometido por ele.

Na ocasião em que o caso veio à tona, o rapper classificou as alegações como “hediondas” e “idiotas”, e criticou o advogado Tony Buzbee, que protocolou vários processos nos últimos meses acusando Sean Diddy Combs de agressão e estupro.

“Beyoncé forçou Jay-Z a ir à estreia ontem à noite”, teria informado a fonte.

“Eles estão trabalhando com um especialista em crise que os está aconselhando sobre como lidar com isso. Beyoncé acredita que a melhor maneira é encarar de frente. Blue Ivy está bem ciente do que está acontecendo e tem a intenção de apoiar seu pai de qualquer maneira que puder. Ela estava lá em solidariedade ao pai e à mãe”, acrescentou.

Jay-Z e Sean Diddy Combs

As especulações em torno de uma possível cumplicidade entre Sean Combs e Jay-Z começaram logo após a prisão de Diddy. Os dois rappers mantinham relação de amizade e o marido de Beyoncé foi visto em diversas festas de Diddy.

Casal estaria recebendo orientação de administrador de crises para lidar com a situação