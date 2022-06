Beyoncé surpreende fãs e divulga nome e data de lançamento de novo álbum

Beyoncé surpreendeu seus fãs na madrugada desta quinta-feira (16), em suas redes sociais, e divulgou o nome de seu próximo álbum, “Renaissance”, e a data em que ele deve ser lançado: 29 de julho.

Sem revelar qualquer imagem da nova fase, a cantora, que recentemente apagou as fotos de seus perfis nas redes sociais, apostou no minimalismo para compartilhar as primeiras informações sobre trabalho.





Beyoncé apenas escreveu o título e a data do novo trabalho na bio de seu Twitter e Instagram, acompanhados de um provável subtítulo para o álbum, dando a entender que ele será dividido em mais de uma parte: “act i” (ato I, em português).

Já a gravadora de Queen B, como é chamada pelos fãs, a Columbia Records, fez uma publicação em sua conta no Instagram, seguindo a mesma lógica da cantora, apenas com um fundo preto e escrito em branco “act i Renaissance”.

No site da cantora já é possível fazer a compra antecipada de seu novo álbum, assim como o pré-save para ouvir nas plataformas de streaming de música assim que ele for lançado.

O último álbum de estúdio de Beyoncé foi “Lemonade”, de 2016. Depois dele, a cantora lançou o filme musical “Black is King”, em 2020, que estreou na plataforma de streaming Disney+. O trabalho é uma espécie de complemento da trilha sonora do remake do filme “O Rei Leão”, “The Lion King: The Gift”, no qual a cantora compôs e canta, junto a outros artistas, diversas músicas do longa da Disney.