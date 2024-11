Beyoncé supera Taylor Swift como maior popstar do século 21

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/11/2024 - 9:50 Para compartilhar:

NOVA YORK, 28 NOV (ANSA) – Após liderar mais uma lista de indicados ao Grammy Awards, principal premiação do mundo da música na atualidade, a cantora Beyoncé foi eleita a maior estrela pop do século 21 pela Billboard, informou a imprensa norte-americana.

Segundo rumores, o anúncio oficial será realizado na próxima semana, tendo em vista que a premiação acontece no dia 12 de dezembro. Até hoje, Beyoncé é a maior vencedora do Grammy, com 32 prêmios.

Neste ano, a artista lançou um novo álbum, intitulado “Cowboy Carter”, considerado uma continuação do aclamado “Renaissance”, lançado em 2022. O disco representa uma aposta da artista na música country e conta com parcerias com grandes cantores, incluindo Miley Cyrus e Post Malone.

A revista de entretenimento revelou ainda que Taylor Swift e Rihanna aparecem na sequência. Já o rapper Drake e a cantora e atriz Lady Gaga completam o top 5 do ranking.

No total, a lista de artistas que se destacaram no meio musical durante o século 21 conta com 24 nomes. Em sexto lugar está Britney Spears, seguido de Kanye West (7º), Justin Bieber (8º), Ariana Grande (9º) e Adele (10º).

O anúncio causou perplexidade entre os Swifties, dado o sucesso sem precedentes do artista neste ano. É difícil aceitar um segundo lugar depois que a “Eras Tour” se tornou a turnê com maior bilheteria de todos os tempos, com uma arrecadação de US$ 1 bilhão, e após Swift ter sido reconhecida pela Forbes como a artista feminina mais rica de 2023, com uma fortuna de US$ 1,6 bilhão. (ANSA).