Beyoncé revela doença crônica que afeta seu cabelo desde a infância: ‘Jornada pessoal’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/02/2024 - 15:25 Para compartilhar:

A cantora Beyoncé, 42 anos, fez um desabafo sobre ter lidado desde a infância com uma doença crônica que afetava seu cabelo. Em entrevista para a Essence, publicada no último domingo, 18, a Queen Bey relembrou seu passado e falou pela primeira vez sobre ter psoríase.

“Tenho muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com nossos cabelos é uma jornada profundamente pessoal. Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim”, disse ela.

“As conversas e debates nos salões e barbearias criam um sentido de comunidade para as pessoas que olham para isso como um retiro da sua vida cotidiana. Para elas é um lugar para se sentirem bonitas e desabafarem, rirem, compartilharem segredos e transmitirem sabedoria. É a reunião comunitária mais consistente que temos. É tão importante que seja um santuário”, descreveu a cantora.

Ainda durante a entrevista, Beyoncé falou sobre a linha de produtos para os cabelos chamada Cécred, lançada recentemente.

“Então peguei o final do meu nome, Cé, e fiz dele o início da palavra sagrado para criar Cécred. Do salão da minha mãe, dos rituais diários com o meu pai e dos anos de experiência no desenvolvimento de uma linha de cuidados para os cabelos, a jornada foi exatamente isso: Cécre”, disse ela ao revelar como surgiu a ideia da marca.

A psoríase é uma condição auto-imune da pele, relativamente comum, crônica e não contagiosa, que faz o corpo produzir em excesso novas células da pele, o que resulta em manchas escamosas e coceira no couro cabeludo, cotovelos, joelhos e outras partes do corpo. É uma doença cíclica, ou seja, apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias