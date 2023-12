Beyoncé reaparece de surpresa no Brasil após 10 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/12/2023 - 10:50 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 22 DEZ (ANSA) – Em um retorno triunfal após 10 anos de ausência, a cantora norte-americana Beyoncé reapareceu de surpresa no Brasil na noite da última quinta-feira (22), durante uma festa privada em Salvador, na Bahia.

Após pousar na capital baiana, a artista foi escoltada pela Guarda Municipal ao Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio, para participar do “Club Renaissance”, evento para festejar o amor dos fãs por ela, e da festa de pré-estreia de seu documentário “Renaissance: A Film by Beyoncé”.

Usando um vestido brilhante, a diva do pop subiu ao palco enrolada com a bandeira do estado da Bahia e falou rapidamente com o público, agradecendo todos os fãs “por todo o apoio ao longo dos anos”.

“É muito importante para mim estar aqui na Bahia. Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê.

Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são.

Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia”, disse ela.

A artista também alterou a localização em sua conta oficial no Instagram para “Salvador, Bahia, Brazil”, mudança que ela sempre faz durante a turnê, e levou os fãs ao delírio. (ANSA).

