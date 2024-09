Beyoncé perde quase 1 milhão de seguidores após ser associada a polêmicas de Sean Diddy

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2024 - 10:58 Para compartilhar:

Beyoncé já perdeu quase 1 milhão de seguidores no Instagram após ter seu nome ligado ao de Sean “Diddy” Combs.

Isso porque a cantora compareceu, em 2019, à festa de 50 anos do rapper, que foi preso no dia 16 de setembro, sob acusações de violência sexual, tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição.

De acordo com o site que analisa perfis, “Not Just Analytics”, a diva pop perdeu cerca de 920 mil seguidores dos 316 milhões que tinha até o início do mês.

Casada com Jay-Z, amigo íntimo e parceiro de Diddy, a artista não tem envolvimento direto com as acusações, porém alguns fãs se decepcionaram com a relação minimamente próxima de Bey com Sean Combs.