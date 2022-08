Beyonce lidera ranking nos EUA pela primeira vez em 14 anos

AFP 08/08/2022 - 23:00 Compartilhe

Pela primeira vez em mais de uma década, Beyonce atingiu o número um das paradas de sucesso nos Estados Unidos com seu aguardado álbum “Renaissance”.

O single “Break My Soul” é o primeiro da estrela de 40 anos a chegar no topo da Hot 100 da Billboard desde 2008, quando “Single Ladies” conseguiu o feito.

Seu sétimo álbum de estúdio também estreou no primeiro lugar da lista da Billboard, anunciou o monitor da indústria musical. É o segundo melhor debute do ano, atrás de “Harry’s House” de Harry Styles.

“Renaissance” também desbancou a sensação mundial do trap latino, Bad Bunny, na lista de álbuns Billboard 200, que se mantinha no topo com “Un Verano Sin Ti” por cinco semanas consecutivas.

Altamente dançante e repleto de acenos à história da música disco e eletrônica, o novo álbum de Beyonce irrompeu com força na cena do verão boreal.

Os vocais da artista têm seu lugar em “Renaissance”, mas o que se destaca é o chamado rítmico e urgente à pista de dança, com um mosaico de influências que homenageia os pioneiros do funk, soul, rap, house e disco.

Apesar do sucesso de seus videoclipes vanguardistas, o último álbum por enquanto não conta com imagens.

Embora a cantora tenha uma grande influência cultural e um indiscutível trono no panteão da música, sua obra historicamente não alcançou o mesmo domínio comercial que outras estrelas mundiais contemporâneas. Mas “Renaissance” pode ter começado a mudar isso.