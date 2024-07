Beyoncé libera música para campanha de Kamala Harris; saiba qual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2024 - 16:11 Para compartilhar:

Beyoncé permitiu que Kamala Harris use a música Freedom na campanha presidencial, reforçando mais um endosso à candidatura da vice-presidente à presidência dos Estados Unidos após a desistência do atual presidente americano Joe Biden no domingo, 21. A informação é da CNN norte-americana.

Kamala já fez um evento com a música em um comício no estado americano de Delaware nesta segunda, 22. A canção, do álbum Lemonade, de 2016, tem participação do rapper Kendrick Lamar.

Beyoncé costuma ser rígida na liberação de músicas, mas tem um histórico de apoiar candidaturas do Partido Democrata. Em 2013, cantou o hino nacional americano na posse do segundo governo de Barack Obama e, em 2016, apoiou publicamente Hillary Clinton contra Donald Trump.

Apesar disso, a cantora ainda não emitiu um comunicado público em apoio à candidatura de Kamala, atual vice-presidente americana, à presidência. A mãe de Beyoncé, a empresária Tina Knowles, já declarou voto caso Kamala se candidate.

Escute

Apoio de artistas

Kamala, 59 anos, ainda não foi oficializada como candidata do Partido Democrata, mas já está em clima de campanha. Nesta segunda, 22, obteve o apoio necessário de delegados para a nomeação na Convenção Democrata.

Entre os artistas, já recebeu apoios públicos de Ariana Grande, Cardi B e John Legend. A comoção aumentou com o endosso de Charli XCX, neste fim de semana, que afirmou que “Kamala é ‘brat'”. O termo é uma referência ao nome do álbum da cantora americana, que viralizou nas redes no início de junho.