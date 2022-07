Beyoncé lança novo álbum e agradece fãs que não ouviram ‘versão vazada’

Beyoncé lançou na madrugada desta sexta-feira (29) seu aguardado sétimo álbum de estúdio, “Renaissance”, e escreveu uma carta agradecendo os fãs que aguardaram o lançamento oficial, que foi vazado antes da data.







“Então, o álbum vazou. E vocês realmente esperaram até a data propícia do lançamento. Assim vocês todos podem aproveitar juntos. Eu nunca vi algo assim. Não posso agradecer o suficiente por esse amor e proteção”, começou a cantora.

“Eu agradeço a cada um que deu uma bronca naqueles que tentaram dar aquela espiadinha antes da hora. Isso significa tudo para mim. Obrigado pelo apoio inabalável de vocês. Obrigada por serem pacientes”, continuou Queen B, como é conhecida.

“Nós vamos aproveitar e curtir a música. Eu vou continuar dando tudo de mim e fazer o meu melhor para levar alegria a vocês. Amo vocês profundamente”, finalizou.

O último álbum de estúdio de Beyoncé foi “Lemonade”, de 2016. Depois dele, a cantora lançou o filme musical “Black is King”, em 2020, que estreou na plataforma de streaming Disney+. O trabalho é uma espécie de complemento da trilha sonora do remake do filme “O Rei Leão”, “The Lion King: The Gift”, no qual a cantora compôs e canta, junto a outros artistas, diversas músicas do longa da Disney.

“Renaissance” conta com 16 faixas, sendo que uma delas, “Break My Soul”, já havia sido lançada inicialmente como single. Ao longo da madrugada, a cantora divulgou lyric videos com todas as faixas.