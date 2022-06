Beyoncé lança ‘Break My Soul’, primeiro single do novo álbum, ‘Renaissance’; ouça

Beyoncé está oficialmente de volta. A cantora lançou na madrugada desta terça-feira (21) “Break My Soul”, primeira música de seu novo trabalho “Renaissance”.

O primeiro single do novo trabalho da cantora confirma o que vinha sendo especulado por fãs e profissionais da música, que a cantora apostaria em músicas mais dançantes nessa nova era.





O último trabalho solo de Beyoncé, “Lemonade” (2016), trazia menos o foco em hits para as pistas de dança e apostava mais em canções com teor político mais explícito.

Na última semana, Beyoncé revelou em suas redes sociais o nome do novo álbum, que vem acompanhado de “Act 1”, dando a entender que podem haver outros atos futuramente. O lançamento está previsto para dia 29 de julho.

Ouça abaixo “Break My Soul”, com um lyric vídeo publicado no canal da cantora no YouTube.