Beyoncé faz primeira performance de novo álbum em intervalo dos Jogos de Natal da NFL

Na noite desta quarta-feira, 25, a cantora Beyoncé realizou uma performance icônica no intervalo do primeiro Jogos de Natal da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano dos EUA) na Netflix. O espetáculo contou com uma série de convidados especiais em mais de 12 minutos de performance, marcando a primeira apresentação ao vivo de músicas do seu álbum “COWBOY CARTER”, indicado a 11 Grammys.

O setlist incluiu músicas como “16 CARRIAGES,” “BLACKBIIRD,” “AMERIICAN REQUIEM,” “YA YA,” “SPAGHETTII/RIIVERDANCE,” “LEVII’S JEANS,” “JOLENE” e o sucesso absoluto “TEXAS HOLD ‘EM,” que encerrou a performance com Beyoncé sendo erguida ao céu.

Os convidados do show incluíram artistas como Post Malone e Shaboozey — além de Blue Ivy Carter, filha mais velha de Beyoncé, como dançarina em destaque, e líderes de torcida do time Houston Texans. Vale citar, ainda, a participação de quase 200 membros da Ocean of Soul Marching Band da Texas Southern University.

A apresentação aconteceu durante o confronto entre Houston Texans e Baltimore Ravens no NRG Stadium — em Houston, Texas, cidade natal de Beyoncé — e foi produzida por sua empresa, Parkwood Entertainment, em parceria com Jesse Collins Entertainment.

‘Beyoncé Bowl’

Beyoncé não é novata em apresentações no intervalo de jogos da NFL, tendo participado de dois Super Bowls. Ela foi a atração principal do Super Bowl XLVII, em 3 de fevereiro de 2013, em Nova Orleans, Louisiana, ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams, suas companheiras de Destiny’s Child. A apresentação se tornou o segundo show de intervalo mais assistido na história do Super Bowl na época.

No Super Bowl 50, em 7 de fevereiro de 2016, ela se apresentou ao lado de Coldplay e Bruno Mars em Santa Clara, Califórnia, em show de intervalo com 115,5 milhões de espectadores.

Assinantes da Netflix poderão rever a performance completa, chamada de “Beyoncé Bowl”, como um especial exclusivo que estará disponível ainda esta semana.