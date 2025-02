Beyoncé faz história e ganha prêmio inédito no Grammy 2025

LOS ANGELES, 3 FEV (ANSA) – A cantora Beyoncé, 43, fez história na noite do último domingo (2) e venceu o prêmio “Álbum do Ano” do Grammy Awards 2025, pela primeira vez, com o disco “Cowboy Carter”.

Durante a 67ª cerimônia, realizada na Crypto.com Arena, na cidade norte-americana de Los Angeles, a diva do pop também conquistou o prêmio de “Melhor Álbum Country”, entregue pela recordista Taylor Swift, que não venceu em nenhuma categoria.

Beyoncé é a primeira mulher negra a vencer o Grammy de “Álbum do Ano” desde 1999, quando a cantora Lauryn Hill triunfou com o disco “The Miseducation of Lauryn Hill”. Agora, a “Queen B” também detém o recorde de maior vencedora da história da premiação, com 35 Grammys.

“Eu simplesmente me sinto plena e muito, muito honrada”, afirmou a artista ao receber o prêmio. “Já faz muitos e muitos anos”.

Por sua vez, o rapper e compositor norte-americano Kendrick Lamar foi um dos principais vencedores da noite e faturou cinco prêmios por “Not Like Us”, faixa em que critica Drake, incluindo “Música do Ano” e “Gravação do Ano”.

Já Sabrina Carpenter levou o primeiro gramofone de sua carreira na categoria melhor performance pop solo, com “Short n’ Sweet”, enquanto que Lady Gaga e Bruno Mars cantaram uma versão de “California Dreamin'” e conquistaram o prêmio de “Melhor performance de dupla ou grupo pop”.

A brasileira Anitta foi desbancada na categoria de “Melhor Álbum de Pop Latino” por Shakira, que se deu bem com “Las Mujeres Ya No Lloran”. (ANSA).