Beyoncé fará show do intervalo em partida do Texans vs. Ravens no Natal

Uma novidade natalina para os fãs de Beyoncé. A cantora irá se apresentar no show do intervalo da partida de Natal entre o Houston Texans e o Baltimore Ravens, que será transmitido ao vivo pela Netflix.

O serviço de streaming anunciou a performance do intervalo do jogo em um comunicado no último domingo, 17.

A partida acontecerá em Houston, cidade natal da estrela pop, e será a primeira vez que o canal fará uma transmissão ao vivo de uma competição de jogo de Natal da NFL.

Esta também será a primeira apresentação de músicas de seu último álbum, “Cowboy Carter”, fora de sua gravação de estúdio, de acordo com a Netflix.

A Netflix disse que os detalhes permanecerão em segredo, mas revelou que Bey deve contar com alguns dos convidados especiais do álbum indicado ao Grammy. Para quem não sabe, o álbum incluiu contribuições de Dolly Parton, Willie Nelson, Miley Cyrus, Post Malone e Shaboozey, entre outros.

A cantora também divulgou um teaser nas redes sociais, em que aparece usando um vestido de couro e traje de cowgirl. No clipe, Beyoncé pega uma bola de futebol enquanto está de pé no capô de um carro coberto de rosas vermelhas com o cenário de sua música “Ameriican Requiem” ao fundo.

