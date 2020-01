Beyoncé e Jay-Z chegaram 45 minutos atrasados no Globo de Ouro

Depois de chegarem cerca de 45 minutos atrasados na cerimônia do Globo de Ouro, Beyoncé e Jay-Z tiveram que ficar de pé enquanto Ellen DeGeneres recebia o prêmio Carol Burnett. Uma vez que a sala escureceu para mostrar uma séries de vídeos destacando a carreira de DeGeneres, eles foram escoltados para seus assentos na área do poço perto do palco. Depois que DeGeneres terminou no palco, Jay-Z serviu champanhe na mesa, enquanto Portia de Rossi e Beyoncé conversavam animadamente.

Além de quem ganha e perde no Globo de Ouro, como as estrelas se ocupam durante a cerimônia de mais de três horas em um salão de festas lotado é outro destaque do evento. Saiba outras curiosidades dos bastidores da premiação:

Quebra de protocolo

Alex Rodriguez quebrou o protocolo e, em vez de continuar esperando uma pausa prolongada na cerimônia para retomar seu lugar, o noivo de Jennifer Lopez caminhou até sua mesa e sentou-se ao lado de Isla Fisher e Sacha Baron Cohen.

Maquiagem retocada

Renee Zellweger foi sua própria maquiadora artística e retocou a produção no banheiro feminino do salão de baile. Antes de ganhar o prêmio de melhor atriz de drama de no cinema por interpretar Judy Garland, Zellweger aplicou batom e usou lenço de papel para tirar a oleosidade do rosto. Profissionais estavam à disposição para ajudar com maquiagem e cabelo, mas Renee simplesmente conversou com eles enquanto examinava os produtos disponíveis.

Fila do banheiro

A fila do banheiro feminino era um lugar para ver e ser visto, com atrizes como Sienna Miller, Kaitlyn Dever, Natasha Lyonne, Rose Leslie e Jodi Comer, que esperavam a sua vez. Quando Jodi estava lavando as mãos, uma diretora veio elogiá-la e lembrá-la de aproveitar aquele momento. Ela respondeu: “sou uma garota de muita sorte. A diversão é implacável. “

Jantar vegano

O jantar do Globo de Ouro tornou-se vegano pela primeira vez este ano. Para quem chegou cedo, foram servidas sopas de beterraba dourada gelada antes de uma entrada de “vieiras” de cogumelos ostra-rei com risoto de cogumelos, couve de Bruxelas e cenoura. A sobremesa era uma versão vegana do tradicional doce de chocolate ópera dome com crumble de praliné e avelãs caramelizadas.

Crianças

Roman Griffin Davis, de 12 anos, parecia estar se divertindo, abraçando Elton John e posando com o músico de rock. Davis também abraçou o ator de James Bond, Daniel Craig. Brad Pitt e Quentin Tarantino, ambos vencedores por Era Uma Vez… em Hollywood, sorriram e brincaram com Julia Butters, de 10 anos de idade.

Intervalos

Durante os intervalos comerciais, Margot Robbie foi até a mesa de Nicole Kidman e as australianas conversaram calorosamente, enquanto Jennifer Aniston parecia conter as lágrimas enquanto falava com Ellen DeGeneres, sua esposa Portia de Rossi e Charlize Theron. As quatro mulheres posaram para uma foto.

Entradas

Leonardo DiCaprio fez uma entrada discreta, entrando no salão sozinho e encontrando o caminho para o seu lugar. Helen Mirren carregava a saia do vestido em uma mão e uma taça de champanhe na outra quando ela entrou. Taylor Swift parou para posar para uma selfie antes de se sentar com alguns minutos de sobra. Keith Urban carregava a bolsa de ouro da esposa Nicole Kidman e ela agarrou a mão livre dele enquanto eles serpenteavam pelo caminho. Charlize Theron carregava um copo de martini com duas azeitonas grandes espetadas com um palito de dente.

Saída

Na saída após o show, Al Pacino passou o braço pela cintura de Tom Hanks, “escoltando” o ator e sua família. Quando alguém foi apertar a mão de Hanks, ele disse educadamente: “Estou resfriado, apertem meu cotovelo.” O marido de Margot Robbie, Tom Ackerley, deu um tapinha no traseiro dela enquanto subiam as escadas com Kit Harrington e a esposa Rose Leslie logo atrás deles. Quando a longa cauda vermelha de Scarlett Johansson se enredou, o noivo Colin Jost a pegou e disse: “Posso ajudá-la?” Fonte: Associated Press.