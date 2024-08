Beyoncé doa US$ 4 milhões para campanha de Harris

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/08/2024 - 12:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 6 AGO (ANSA) – A cantora e empresária Beyoncé doou US$ 4 milhões (R$ 22,6 milhões) para a campanha da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris. O anúncio do apoio foi feito nas redes sociais da artista, em publicação compartilhada pela vice-presidente.

Em julho, a então pré-candidata arrecadou para sua campanha US$ 310 milhões (R$ 1,78 bilhão), mais que o dobro dos 138,7 milhões (R$ 798 milhões) de seu adversário Donald Trump, do Partido Republicano, no mesmo período.

Harris foi nomeada oficialmente nesta terça-feira (6) pelo Partido Democrata para concorrer à Casa Branca. Com isso, ela se torna a primeira mulher negra e de origem indiana a disputar a presidência por um dos dois principais partidos do país. (ANSA).