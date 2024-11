Beyoncé aparece fantasiada de Pamela Anderson para o ‘Beylloween’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 12:10 Para compartilhar:

Beyoncé surpreendeu os seguidores ao mostrar sua fantasia para o Halloween dias após o feriado. No Instagram, sob a legenda “Beylloween”, a cantora compartilhou o resultado de sua transformação na atriz Pamela Anderson.

Na sequência de fotos, Beyoncé aparece vestindo os looks icônicos da popular atriz dos anos 1990. No tapete azul da premiação fictícia “Visual Awards”, a cantora aparece com o famoso chapéu de pelúcia rosa, utilizado por Pamela no VMA de 1999.

O maiô vermelho de “Baywatch” também foi reproduzido. Exibida entre os anos de 1989 e 1999, a série tratava de um grupo de salva vidas nas praias de Los Angeles. CJ Parker era vivida pela atriz, que marcou gerações com a icônica roupa de banho.

Nas fotos da compositora de “Lemonade”, o nome da série se tornou “Beywatch”, um trocadilho com seu nome.

Outra referência é para o filme “Barb Wire – a Justiceira”, de 1996.

