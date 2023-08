Beyoncé anuncia fim da turnê ‘Renaissance’, deixa Brasil de fora e decepciona fãs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 12:38 Compartilhe

Não foi dessa vez. Beyoncé não virá ao Brasil com a Renaissance World Tour, turnê mais recente da cantora que moveu multidões a estádios da América do Norte e Europa. A artista publicou nos stories do Instagram a confirmação das últimas datas de shows em tom de despedida. “Essa turnê tem sido uma grande alegria e, à medida que nos aproximamos do último mês, meu desejo de aniversário é comemorar com vocês vestindo suas roupas prateadas mais fabulosas”, publicou Beyoncé

Em 4 de setembro, ela completa 42 anos e chamou os fãs para espalhar alegria nas última apresentações. “Nos cercaremos de uma bola de discoteca humana cintilante todas as noites”, prometeu. Na postagem, ela indica o período entre 23 de agosto e 22 de setembro para o compromisso.

Apesar disso, e de mencionar “último mês”, o site da Renaissance Tour informa haver ainda dois shows em Houston (23 e 24 de setembro), um em Nova Orleans (27/9) e o último na Kansas City (1º/10).

A cantora não marcou nenhuma apresentação na América Latina, e brasileiros que estavam com esperança de anúncios para apresentações no País ficaram decepcionados.

A usuária do Twitter @LuazitaAlves foi dura com a diva. “O Brasil enalteceu a Beyoncé e celebrou o disco, deu o sangue para colocar as músicas lá em cima e ela não vem para cá. Eu estou devastada, ela não nos merece!”, publicou.

Ela não foi a única. Outro usuário chamou a atenção para o nome da turnê internacional. “Muito cara de pau chamar a Renaissance de World Tour se ela pisa só na Europa e EUA”, escreveu @whyedus.

