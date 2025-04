Bets estrangeiras abrem apostas para o próximo Papa e já tem nomes de favoritos

Apesar de uma proibição no Brasil, alguns países permitem apostas em qual será o próximo Papa. Em alguns países da Europa como Reino Unido, Irlanda e a própria Itália a prática é legalizada e as casas já começaram a receber os palpites sobre quem será o próximo pontífice.

+No Brasil, Papa Francisco pediu carro mais barato da Fiat, que acabou amassado por fiéis

Segundo o portal de cobertura especializada Online Betting Guide, o cardeal filipino Luis Antonio Tagle e o italiano Pietro Parolin apareciam como favoritos até o meio desta tarde, com 36.4% de probabilidade. Seguiam o húngaro Peter Erdo (11.1%), o ganense Peter Turkson (1.09%) e o canadense Mark Ouellet (6.7%). O levantamento acompanha dezenas de casas de apostas na base no site.

No Brasil, segundo a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), a legislação vigente restringe as apostas aos eventos do universo esportivo. Já o uso de sites de apostas estrangeiros pode trazer complicações e requer cautela. Além disso, os palpites sobre o próximo papa são altamente especulativos, já que a decisão envolve um complexo processo fechado no Vaticano.

O conclave para a escolha da próxima autoridade máxima da Igreja Católica deve iniciar nas próximas horas e durar cerca de 20 dias. Veja neste link um pouco sobre como será o processo.