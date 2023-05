Beto Barbosa deixa programa ao vivo após se irritar com repórter: ‘Uma falta de respeito ao artista’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2023 - 18:43 Compartilhe

Beto Barbosa participou ao vivo do programa “Todo Mundo Ama”, da TV Jangadeiro, afiliada do SBT, e protagonizou uma tensa situação com um repórter da atração. Com isso, o cantor recusou se apresentar e deixou o estúdio.

Tudo começou quando o repórter questionou pessoas na rua sobre a lambada, ritmo musical no qual Beto é um dos principais nomes. No estúdio, o cantor se demonstrou ofendido: “Eu acho a pergunta do repórter muito preconceituosa. Porque a lambada é uma música mundial, que começou na França e é conhecida no Brasil e no mundo”.

“Estive em todos os programas de televisão, inclusive, recentemente, no programa do Serginho Groisman com uma orquestra cantando os 40 Anos de Beto Barbosa”, completou o cantor.

A apresentadora do programa tentou reverter a situação, destacando a importância do ritmo. No entanto, não foi o suficiente para manter Beto no estúdio. “Eu gostaria muito de cantar, mas vou me retirar do programa, porque eu não gostei de como o repórter veio me tratar. A gente vem no programa com muito carinho, amor e respeito, para ter minha história dessa forma. Eu acho que é uma falta de respeito ao artista. Não vim aqui para passar por isso”, refletiu o artista.

Beto Barbosa se irrita com repórter e abandona programa pic.twitter.com/mKLWyxhctb — Só Mídias (@MidiasSo) May 4, 2023

