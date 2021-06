Betmotion confirma rescisão com o Fluminense após anúncio do master: ‘Temos orgulho dos bons resultados’ Empresa deixa o clube meses antes do fim do contrato após o Flu fechar com outra casa de apostas como patrocinador master

Com o anúncio do novo patrocinador master, o Fluminense acabou perdendo outro parceiro. A casa de apostas Betmotion confirmou a rescisão unilateral do contrato com o clube, que tinha validade até o final de março de 2022. Em comunicado, a empresa afirma que tinha a intenção de cumprir o vínculo integralmente, mas o acerto com uma marca do mesmo segmento impediu.

O L! havia antecipado o fim da parceria. O Betmotion, que estampava o “selo peito” da camisa, estava de olho nas tratativas e esperava uma oficialização por parte do Flu. O Tricolor acertou um vínculo com a Betano válido por duas temporadas.

– Agradecemos ao torcedor do Flu que, desde o início da parceria, se mostrou presente em todas as ativações da marca nas redes sociais. Jamais esqueceremos os guerreiros que jogaram junto com Betmotion durante o período em que estivemos lado a lado. (…) Temos orgulho dos bons resultados e a Tropa do Flu será sempre bem-vinda para continuar ganhando junto conosco em nosso site – escreveu a empresa.

Veja a nota completa:

“O Betmotion confirma que o contrato com o Fluminense foi encerrado de maneira unilateral pelo clube. O vínculo tinha validade até o final de março de 2022 e a nossa intenção era o de cumpri-lo integralmente.

Agradecemos ao torcedor do Flu que, desde o início da parceria, se mostrou presente em todas as ativações da marca nas redes sociais. Jamais esqueceremos os guerreiros que jogaram junto com Betmotion durante o período em que estivemos lado a lado.

Nosso compromisso de fomentar o esporte brasileiro continua. Temos histórico de ações com futebol feminino, UFC, futsal, automobilismo, basquete e seguiremos investindo esforços no futebol masculino.

Temos orgulho dos bons resultados e a Tropa do Flu será sempre bem-vinda para continuar ganhando junto conosco em nosso site!

Obrigado, Tropa do Flu.“.

