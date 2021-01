Betis, Villarreal e Levante avançam às quartas de final da Copa do Rei

Os espanhóis Betis, Villarreal e Levante se classificaram neste terça-feira para as quartas de final da Copa do Rei.

O Bétis avançou ao vencer a Real Sociedad de virada por 3 a 1 na prorrogação, com dois gols de Borja Iglesias.

Mikel Oyarzábal abriu o marcador para os visitantes com um chute cruzado (13), mas Sergio Canales empatou (78) e Iglesias fechou o placar no tempo extra (96 e 110) garantindo a vaga para o Betis, em uma partida em que as duas equipes terminaram com dez em campo após uma expulsão para cada lado.

Também nesta terça-feira o Villarreal se classificou ao derrotar o Girona, da 2ª divisão, por 1 a 0.

O ‘Submarino Amarelo’ venceu com um gol de Yeremi Pino aproveitando um rebote após acertar a trave (18). O Villarreal, que na fase anterior havia eliminado o Tenerife, outro da segundona espanhola, dominou a partida diante do Girona, que tentou reagir sem sucesso no segundo tempo.

O Levante conseguiu avançar ao vencer o Valladolid em casa por 4 a 2.

O Valladolid abriu o placar com um gol de Toni Villa que disparou rasteiro na saída do goleiro (12), mas Enis Bardhi empatou com uma cobrança de falta por baixo da barreira (23) e Mickael Malsa aproveitou uma má devolução para o goleiro para fazer 2 a 1 para o Levante (44).

Na volta do intervalo, Jorge Andújar ‘Cocke’ aproveitou um rebote do goleiro Roberto Jiménez para fazer 3 a 1 (59) e o israelense Sean Weissman diminuiu de cabeça (64) colocando o Valladolid de volta ao jogo.

Mas o Levante garantiu a vitória com um pênalti convertido por José Luis Morales (79) chegando assim às quartas de final da Copa pela sexta vez em sua história.

– Jogos das oitavas de final da Copa do Rei (horário de Brasília):

Terça-feira, 26 de janeiro:

Valladolid – (+) LEVANTE 2 – 4

Girona (D2) – (+) VILLARREAL 0 – 1

BETIS – Real Sociedad, 3 – 1 (após prorrogação)

Quarta-feira, 27 de janeiro:

(15h00) Sevilla – Valencia

(17h00) Almeria (D2) – Osasuna

Rayo Vallecano (D2) – Barcelona

Quinta-feira, 28 de janeiro:

(15h00) Navalcarnero (D3) – Granada

(17h00) Alcoyano (D3) – Athletic Bilbao

Obs: Os times em caixa-alta estão classificados para as quartas de final.

