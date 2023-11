Betis vence Aris Limassol e reforça sua liderança no Grupo C da Liga Europa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2023 - 19:49 Para compartilhar:

O Betis não se deixou surpreender em casa pelo cipriota Aris Limassol, a quem venceu nesta quinta-feira por 3 a 1, pela 4ª rodada do grupo C da Liga Europa, onde os andaluzes consolidaram sua liderança.

A equipe espanhola, que havia perdido na primeira rodada, venceu pela terceira vez consecutiva no torneio e soma agora 9 pontos, o que a deixa muito próxima da classificação para a próxima fase.

Em segundo lugar, com 7 pontos, está o Glasgow Rangers, que venceu também nesta quinta o Sparta Praga (3º, 4 pontos) por 2 a 1, enquanto o Aris Limassol fecha a classificação com 3 pontos.

O jogo desta quinta-feira, em Sevilla, foi amplamente dominado pelos donos da casa.

Borja Iglesias (34′), após uma assistência do brasileiro Luiz Henrique, abriu o placar no primeiro tempo.

Na segunda etapa, aos 48 minutos, um gol do Aris Limassol, marcado pelo sueco Leo Bengtsson, foi anulado após uma revisão no VAR.

Aitor Ruibal ampliou a vantagem do Betis aos 64 minutos, com um chute no ângulo superior.

Aos 76 minutos, o francês Nabil Fekir desperdiçou um pênalti para o Betis, que logo depois se redimiu dando a assistência para o gol do companheiro Marc Roca, que marcou o terceiro da equipe da casa aos 79 minutos.

O russo Aleksandr Kokorin reduziu aos 84 minutos, mas foi apenas um gol de honra dos cipriotas, que não conseguiram virar o jogo e ainda viram o marroquino Ez Abde fazer 4 a 1 nos acréscimos (90’+4).

Depois desta vitória, o Betis jogará no domingo o grande clássico da sua cidade pelo Campeonato Espanhol contra o Sevilla, que vai tentar se recuperar após uma derrota na Liga dos Campeões, na quarta-feira, por 2 a 0, no campo do Arsenal.

bur/dr/gfe/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias