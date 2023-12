Betis sofre, mas vence modesto Villanovense (2-1) e avança na Copa do Rei

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2023 - 20:10 Para compartilhar:

O Betis sofreu para vencer de virada por 2 a 1 o modesto Villanovense, da 2ª RFEF (quarta divisão do futebol espanhol), nesta quarta-feira (6), pela segunda fase da Copa do Rei.

Israel Cano colocou o Villanovense na frente, mas quase no fim do tempo regulamentar Abde empatou (89′) e nos acréscimos Borja Iglesias (90’+3) deu aos andaluzes uma vaga nos 16-avos de final da Copa do Rei.

O Betis teve o controle do jogo, mas não conseguiu traduzir em gols seu domínio no estádio Municipal Villanovense até mergulhar no desespero ao ficar atrás no placar.

O Villanovense saiu na frente quando Cano entrou na área do Betis e depois de se livrar de três adversários, quase sem ângulo, tocou a bola para Rui Silva fazer 1 a 0 (63′).

Com a desvantagem placar, o Betis partiu com tudo em busca do empate, mas teve que esperar quase até o apito final, quando Abde aproveitou uma bola na cara do gol para fazer 1 a 1 (89′).

O gol foi um duro golpe para o Villanovense, que pouco depois viu Borja Iglesias finalizar um passe de Miranda da esquerda na pequena área (90’+3), dando a vaga ao Betic e evitando a prorrogação.

O Betis evitou o destino do Almería, eliminado nesta quarta-feira ao perder por 1 a 0 para o Barbastro, também da 2ª RFEF.

Um gol de cabeça de Franc Carbonell ‘Franky’ (28′) deu ao Barbastro a vitória em seu primeiro confronto com um time da primeira divisão e a classificação para as oitavas de final do torneio.

O Almería, lanterna de LaLiga, onde ainda não venceu, aprofundou sua crise com a derrota para uma equipe de divisão muito inferior.

“Esta eliminação é um duro golpe e um descrédito”, reconheceu o treinador do Almería, Gaizka Garitano.

A equipe andaluza não encontrou uma maneira de superar a retranca montada pelos donos da casa, apesar de ter ficado com a bola durante praticamente todo o primeiro tempo.

O Barbastro quase não levou perigo à meta adversária até meia hora depois, quando Franky desviou de cabeça uma bola alçada na área marcando o gol da vitória (28′).

Com o passar dos minutos, o nervosismo e a ansiedade tomaram conta do Almería, que se tornou o primeiro time da primeira divisão a cair nesta edição da Copa do Rei.

O Sevilla teve trabalho para vencer o Astorga por 2 a 0, da 3ª RFEF (quinta divisão), com gols de Sergio Ramos (28′) e Federico Gattoni (68′).

Por sua vez, o Las Palmas teve que ir à prorrogação para vencer por 2 a 1 o Tudelano, da 2ª RFEF, quando o duelo parecia se encaminhar para os pênaltis.

Sory Kaba colocou o Las Palmas na frente (38′), mas Joel Rodríguez empatou de pênalti (42′), antes de Munir El Haddadi marcar nos acréscimos do tempo extra (120’+4).

Em outra partida, os gols de Radamel Falcao (89′) e Raúl de Tomás (90’+4) salvaram o Rayo Vallecano contra o modesto Yeclano da 2ª RFEF.





A Real Sociedad fez sua parte diante do modesto Andratx, a quem venceu por 1 a 0 com um gol do português André Silva (56′), enquanto o Alavés derrotou o Terrassa da 2ª RFEF por 1 a 0 com um gol de Xeber Alkain que ficou cara a cara diante do goleiro Marcos Pérez (21′).

O Mallorca não teve problemas para vencer o Valle de Egüés, outra equipe da quarta divisão do futebol espanhol, por 3 a 0, com dois gols de Javi Llabrés (56′ e 62′) e um de Dani Rodríguez (39′).

— Resultados dos times da Primeira Divisão na 2ª fase da Copa do Rei:

– Terça-feira:

Zamora CF (2ª RFEF) – (+) Villarreal 1 – 2

Atzeneta (3ª RFEF) – (+) Getafe 1 – 2

Arosa (3ª RFEF) – (+) Valencia 0 – 1

– Quarta-feira:

(+) Barbastro (2ª RFEF) – Almería 1 – 0

Yeclano Deportivo (2ª RFEF) – (+) Rayo Vallecano 0 – 2

Terrassa (2ª RFEF) – (+) Alavés 0 – 1

Andratx (2ª RFEF) – (+) Real Sociedad 0 – 1





Villanovense (2ª RFEF) – (+) Betis 1 – 2

Valle de Egüés (2ª RFEF) – (+) Mallorca 0 – 3

Club Atlético Astorga (3ªRFEF) – (+) Sevilla FC 0 – 2

CD Tudelano (2ª RFEF) – (+) Las Palmas 1 – 2

– Quinta-feira:

(15h00) Arandina (2ª RFEF) – Cádiz

(17h00) Orihuela (2ª RFEF) – Girona

Cayón (2ª RFEF) – Athletic

Sestao River (1ª RFEF) – Celta

(+): classificados para a próxima fase

