Bessent diz que é provável que o Japão tenha prioridade em acordo sobre tarifas

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que é provável que o Japão seja priorizado nas negociações comerciais com o governo de Donald Trump. “Simplesmente porque eles se apresentaram muito rapidamente”, disse Bessent em uma entrevista à Fox Business.

Questionado sobre a possibilidade de os EUA fecharem um acordo com o Japão nas próximas duas semanas, Bessent não forneceu um cronograma. “Espero que, por meio de boas negociações, tudo o que faremos é reduzir os níveis”, disse ele. “Mas isso vai depender dos outros países.”

O secretário do Tesouro conduzirá as negociações comerciais com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba.