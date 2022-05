‘Besouro Azul’: Xolo Maridueña aparece pela primeira vez com trajes do herói da DC

Foram divulgadas nas redes sociais esta semana as primeiras imagens Xolo Mariduenã com os trajes de ‘Besouro Azul’, novo filme baseado nos quadrinhos da DC. Maridueña ficou conhecido por seu papel em ‘Cobra Kai’.

O elenco de ‘Besouro Azul’ conta com Xolo Maridueña no papel principal de Jaime Reyes, Susan Sarandon como Victoria Kord, a brasileira Bruna Marquezine como Jenny, interesse amoroso do protagonista, George Lopez como o Tio Rudy, Adriana Barraza na pele da avó do herói, Elpidia Carrillo como Rocio e Damián Alcazar como Alberto.





A estreia está prevista para 18 de agosto de 2023. Confira: