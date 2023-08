‘Besouro Azul’ supera bilheteria de ‘Barbie’ nos Estados Unidos, mas tem pior estreia da DC no ano

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2023 - 17:41 Compartilhe

Mais novo filme da DC Comics, Besouro Azul teve sua estreia no último final de semana tornando-se o primeiro filme a desbancar Barbie, de Greta Gerwig, nas bilheterias dos Estados Unidos.

O longa, tão esperado pelos brasileiros para ver a estrela Bruna Marquezine brilhar no telão ao lado do ator norte-americano de ascendência mexicana Xolo Maridueña, pôs fim ao reinado daquele que vinha sendo, até então, o maior sucesso cinematográfico do ano.

Logo na estreia, a produção arrecadou cerca de US$9,8 milhões (aproximadamente R$ 48,7 milhões). Ao final do primeiro final de semana nas salas de exibição, o filme fechou sua bilheteria com US$ 13 milhões arrecadados (cerca de R$ 64,6 milhões), segundo divulgado pela pela revista Variety.

Barbie permaneceu no top 1 nas bilheterias norte-americanas por 4 semanas até a estreia de Besouro Azul. Porém, o filme de super-heróis não teve o sucesso esperado.

A projeção de Warner Bros, que produziu o filme, está agora entre US$ 25 milhões e US$ 32 milhões de faturação em bilheteria até o próximo fim de semana, o que pode ser considerada como a pior estreia da DC do ano.

A bilheteria de Besouro Azul é comparada com o lançamento anterior do universo de heróis, The Flash, que sofreu prejuízos após polêmicas com seu protagonista, o ator Ezra Miller, e lutou para alcançar bom rendimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margot Robbie (@margotrobbieofficial)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias