‘Besouro Azul’: saiba quanto Bruna Marquezine ganhou para protagonizar o longa

Bruna Marquezine estreou em Hollywood com o filme “Besouro Azul“, da DC Comics, em agosto. Na história, ela interpreta Jenny Kord, par romântico de Jaime Reyes, herói vivido por Xolo Maridueña. No entanto, com seu début nas telonas internacionais, a atriz brasileira faturou menos de R$ 1 milhão.

De acordo com o “The Hollywood Reporter”, Marquezine embolsou US$ 170 mil por sua interpretação, o equivalente a cerca de R$ 830 mil. Já Xolo Maridueña teria recebido US$ 850 mil, ou R$ 4 milhões, para viver o protagonista do longa.

O valor faturado pela atriz está dentro do esperado para artistas iniciantes de Hollywood, que podem ganhar entre US$ 150 mil e US$ 300 mil (cerca de R$ 720 mil e R$ 1,4 milhão, na cotação atual).

Apesar de ter tido as divulgações paralisadas devido à greve dos atores e roteiristas de Hollywood, o longa de super-herói desbancou “Barbie” em seu fim de semana de estreia e já arrecadou mais de US$ 100 milhões em bilheteria.

