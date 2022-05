‘Besouro Azul’: Longa da DC com astro de ‘Cobra Kai’ ganha imagens de bastidores

Foram divulgado nas redes sociais na última segunda-feira (24) as primeiras imagens de bastidores de ‘Besouro Azul’. As fotos mostram um pouco da destruição e do caos que aguardam o herói vivido por Xolo Maridueña, conhecido por seu papel em ‘Cobra Kai’.

As imagens, feitas nas ruas de Atlanta, mostram um ônibus cortado ao meio. O elenco de ‘Besouro Azul’ conta com Xolo Maridueña no papel principal de Jaime Reyes, Susan Sarandon como Victoria Kord, a brasileira Bruna Marquezine como Jenny, interesse amoroso do protagonista, George Lopez como o Tio Rudy, Adriana Barraza na pele da avó do herói, Elpidia Carrillo como Rocio e Damián Alcazar como Alberto.





A estreia está prevista para 18 de agosto de 2023. Confira: