Berrettini vinga Federer, faz história e atinge a final em Wimbledon Ele é o primeiro italiano a decidir o mais tradicional evento do mundo

Pela primeira vez na carreira o italiano Matteo Berrettini vai decidir o título de um Grand Slam. O número nove do mundo não tomou conhecimento do polonês Hubert Hurkacz, 18º colocado, na semifinal desta sexta-feira em Londres.

Atuando na quadra central do All England Club, o italiano superou o adversário por 3 sets a 0 com parciais de 6/3 6/0 6/4 após 2h36min de duração.

Ele se torna o primeiro italiano finalista de Wimbledon na história.

Berrettini vinga Roger Federer que havia perdido para Hurkacz e levando um pneu no último set – o único da carreira de Federer na competição que ganhou oito vezes.

Semifinalista do US Open em 2019, Matteo buscará título inédito de um Major diante de Novak Djokovic, número 1 do mundo, ou Denis Shapovalov, 12º colocado. Djokovic tem cinco títulos na competição. Berrettini tem onze vitórias seguidas. Conquistou o título do ATP 500 de Queen´s, em Londres, na grama, e está na final no All England Club.

Desta vez, Hurkacz não aqueceu com o juvenil brasileiro João Loureiro, fato que ocorreu antes das oitavas contra Daniil Medvedev e antes das quartas contra Federer. O brasileiro da ADK Tennis, de Itajaí (SC), precisou viajar de volta para o Brasil nesta sexta-feira após sua queda no juvenil de Wimbledon na quinta-feira.

O jogo

Berrettini conseguiu salvar dois breaks de hurkacz no começo e desgarrou no oitavo gamke quebrando e fechando por 6/3.

O saque estava afiado e a confiança aumentou após quebra no começo do segundo. Ele deu um pneu no adversário no segundo com três quebras, fazendo nove games seguidos marcando 6/0.

Hurkacz se concentrou no terceiro, passou a sacar melhor, jogar mais intenso e preciso no fundo e levou ao tie-break apesar de games parelhos com iguais no final. No tie-break, erros do italiano fizeram a diferença, como um voleio na rede. Hurkacz abriu 5 a 1 e fechou por 7/6 (7/3).

No quarto set, Berrettini foi ao vestiário e voltou com energias recarregadas. Saiu quebrando com direita na rede do oponente e sustentou a vantagem até o fim fechando com ace e bom saque.

Foram 22 aces do italiano na partida contra cinco do rival.

E MAIS:

Veja também