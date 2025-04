Berrettini vence Zverev, avança em Monte Carlo e ajuda Sinner

ROMA, 8 ABR (ANSA) – O tenista italiano Matteo Berrettini derrotou o alemão Alexander Zverev, avançou de fase no Masters de Monte Carlo e ajudou o compatriota Jannik Sinner, que permanecerá na liderança do ranking mundial até seu retorno.

Em uma batalha que durou mais de duas horas em Mônaco, o romano de 28 anos superou o cabeça de chave número 1 do evento de virada por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5.

Com o triunfo em cima do oponente alemão, atual número 2 do mundo, Berrettini poderá encarar nas oitavas de final o compatriota Lorenzo Musetti, mas apenas se vencer o tcheco Jiri Lehecka.

Berrettini, que alcançou a terceira rodada em Monte Carlo pela segunda vez na carreira, ganhou 17 de suas últimas 18 partidas no saibro.

Paralelamente, a vitória do italiano foi importante para Sinner, pois o tirolês seguirá na liderança do ranking mundial até sua volta, que ocorrerá no Masters 1000 de Roma, em 7 de maio. (ANSA).