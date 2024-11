Berrettini vence Van de Zandschulp e Itália fica perto do título da Copa Davis

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/11/2024 - 14:16 Para compartilhar:

Matteo Berrettini venceu sem problemas (6-4 e 6-2) Botic van de Zandschulp neste domingo (24), em Málaga, e colocou a Itália em vantagem na final da Copa Davis, que pode ser decidida pelo número 1 do mundo, Jannik Sinner, no segundo jogo do confronto.

Sinner vai enfrentar o holandês Tallon Griekspoor e, se vencer, dará à Itália o segundo título consecutivo da Davis, a terceira de sua história, contando com a conquista de 1976.

Com o embalo de suas três vitórias na fase final do torneio, Van de Zandschulp começou confiante e sólido nas trocas de bola.

Berrettini, menos regular no início, precisou de tempo para se encontrar no jogo. Mas quando entrou no ritmo, deixou claro que seu nível de tênis é superior.

Com o primeiro break point que teve na partida, o italiano abriu vantagem no primeiro set antes de fechar com seu saque em 38 minutos.

Na segunda parcial, conseguiu uma quebra no início e não encontrou mais dificuldades para selar a vitória e dar o primeiro ponto à Itália na final, em uma hora e 16 minutos de partida.

Depois de dois anos sofrendo com lesões, Berrettini, que já foi número 6 do mundo, entrou na equipe italiana na última hora para substituir Flavio Cobolli e encontrou nesta Copa Davis a injeção de ânimo que precisava voltar a disputar com os melhores.

