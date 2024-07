Berrettini vence Tsitsipas e vai à final do ATP 250 de Gstaad

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/07/2024 - 12:24 Para compartilhar:

O tenista italiano Matteo Berrettini, atual número 82 do mundo, deu um grande passo para voltar à parte de cima do circuito ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas (N.12) neste sábado (20) e se classificar para a final do ATP 250 de Gstaad, na Suíça.

Berrettini fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (8/6) e 7-5, em uma hora e 42 minutos.

O italiano vai disputar o título com o francês Quentin Halys (N.192), que na outra semifinal bateu o alemão Jan-Lennard Struff (N.37) em dois sets, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/2).

Berrettini havia perdido seus cinco jogos anteriores contra Tsitsipas, mas desta vez conseguiu encontrar uma maneira de vencer nos momentos decisivos da partida.

O tenista de 28 anos teve que lidar com problemas físicos desde que chegou a ser o número 6 do mundo, em 2022.

Depois de não ter participado do torneio de Roland Garos este ano, Berrettini fez jogo duro na segunda rodada de Wimbledon contra seu compatriota Jannik Sinner, número 1 do mundo, que acabou vencendo o duelo em quatro sets.

Campeão em Gstaad em 2018, Matteo Berrettini vai agora disputar sua segunda final na temporada, depois de ter vencido o ATP 250 de Marrakech em abril.

