Berrettini: ‘Senti uma energia diferente’ Matteo Berrettini protagonizou uma das grandes partidas da história recente da Laver Cup. Ele e Felix Auger Aliassime travaram o duelo mais longo da história da competição.

Matteo Berretini que foi vice do último Wimbledon estreou pelo time europa nessa sexta-feira (24) em Boston nos Estados Unidos pela Laver Cup. Ele encarou o jovem Felix Auger-Aliassime em partida que embalou o final da tarde e começo da noite no TD Garden. Em um jogo muito difícil, ele passou pelo canadense e com parciais de 6-7 (3) 7-5 10-8, em 2h52 de partida.

Após o jogo ele comentou sobre a luta e entrega dele na partida:

“Eu estava apenas lutando. A partida foi muito difícil ”, disse Berrettini, que superou os seus 36 erros não forçados. “O Felix estava jogando muito bem, não me dando nada, sem erros, sacando muito bem. Eu senti uma energia diferente. Estou jogando pelo meu time, não apenas por mim. Foi ótimo. ”

Eles haviam se enfrentado duas vezes na atual temporada, a primeira nas quartas de Wimbledon com vitória de Berrettini, e a segunda nas oitavas de Cincinnati com vitória de Felix Auger Aliassime. Com o triunfo, o Italiano ajudou o time da europa a chegar a 2-0. Mais duas partidas completam a programação dessa sexta-feira.

Berrettini, de 25 anos, chegou pelo menos as quartas de finais dos últimos três Grand Slams, incluindo uma grande campanha para sua primeira grande final em Wimbledon, onde se tornou o primeiro finalista do Slam italiano desde Adriano Panatta em 1976 (Roland Garros).

Bjorn Borg, capitão do time Europa, também ficou satisfeito com a partida:

“Foi uma grande partida. Eles quase jogaram por três horas […] Você apenas tem que aguentar firme em todos os momentos e fazer o seu melhor. Matteo fez isso. Ele ganhou os pontos mais importantes. ”

