Berrettini, Ruud e Schwartzman lutam pelo título no Rio Open

O italiano Matteo Berrettini (6º), o norueguês Casper Ruud (8º) e o argentino Diego Schwartzman (15º) disputarão o Rio Open, principal torneio de tênis da América do Sul, que será realizado a partir desta segunda-feira com o decepcionante desfalque de Juan Martin del Potro.

Os dois europeus, únicos do top 10 do ranking da ATP nesta competição, buscarão seu primeiro título no Rio, onde Schwartzman se sagrou campeão em 2018 ao derrotar o espanhol Fernando Verdasco.

Na teoria, o saibro, onde será disputada a competição da categoria ATP 500, favorece o jogo desse trio, que também terá que enfrentar o calor e a umidade do verão carioca.

Berrettini, de 25 anos, fará sua estreia nas quadras brasileiras depois de perder para o espanhol Rafael Nadal nas semifinais do Aberto da Austrália em janeiro.

Em sua quinta viagem ao Rio de Janeiro, Casper Ruud, de 23 anos, pretende melhorar seu desempenho de 2017, seu melhor até agora no Brasil, quando caiu nas semifinais diante do espanhol Pablo Carreño Busta.

Schwartzman, de 29 anos, voltará à quadra com sede de vitória depois de perder a final do ATP de Buenos Aires neste domingo para o próprio Ruud.

Carreño Busta (16º), o chileno Cristian Garín (20º) e o italiano Lorenzo Sonego (22º) serão outros tenistas a serem observados na chave principal da oitava edição do Rio Open, cuja edição de 2021 foi cancelada devido à pandemia.

A de 2020 foi conquistada por Garín, que levantou o maior título de sua carreira ao derrotar o italiano Gianluca Mager nas quadras do Jockey Club do Rio, tradicional sede da competição.

– Desfalque de peso –

A eles se juntam outros nomes famosos, ansiosos para chegar à final, como o espanhol Carlos Alcaraz (29º), o italiano Fabio Fognini (40º), o argentino Federico Delbonis (42º), o francês Benoît Paire (50º) e o uruguaio Pablo Cuevas (96º), vencedor em 2016.

Disputado pela primeira vez em 2014, com a vitória de Rafael Nadal, o Rio Open desta vez terá um desfalque de peso, o argentino Juan Martín del Potro, à beira da aposentadoria devido a uma penosa lesão no joelho que o deixou inativo durante 32 meses.

A organização anunciou nesta sexta-feira que o ex-número 3 do mundo não participaria, alimentando rumores de um adeus que parece irreversível.

Del Potro voltou às quadras na semana passada no Aberto da Argentina, onde seu compatriota Federico Delbonis lhe aplicou uma dura derrota por 6-1 e 6-3.

Em meio às lágrimas, o tenista de 33 anos se despediu de seus fãs e enviou uma mensagem em clima de adeus: “Possivelmente não nos encontraremos novamente. Hoje dei tudo o que tinha, até o último ponto. Estou feliz porque meu último jogo, provavelmente, foi em uma quadra e não dando entrevista coletiva.

– Defender o título –

Nas duplas, o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos, sexto e sétimo no ranking mundial da modalidade, tentarão repetir o título conquistado em 2020 contra os italianos Salvatore Caruso e Federico Gaio, ausentes nesta edição.

Mas uma dupla com um currículo vitorioso está no caminho: o britânico Jamie Murray, ex-número 1 da categoria, voltará a se juntar ao brasileiro Bruno Soares, com quem conquistou o Aberto da Austrália e o Aberto dos Estados Unidos em 2016. No ano passado, em Nova York, eles perderam a final para Rajeev Ram (EUA) e Joe Salisbury (ING).

Em seu caminho estão os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah, ex-número 1 e vencedores em 2014, e o argentino Máximo González (23º), que venceu em 2019 em parceria com o chileno Nicolás Jarry, mas que agora se juntará a Schwartzman.

Outros que também prometem um bom desempenho são os espanhóis Alcaraz e Carreño Busta, vencedor em 2017 juntamente com o uruguaio Cuevas.

